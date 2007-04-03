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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3045304630473048
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:29

  Danaan написав:Какие есть сейчас варианты покупки стэйблов?

Binance P2P
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:30

  Danaan написав:Вчера пытался взять USDT через 365cash приватовской картой - не дало, запрет на подобные операции. Вчера вышли дополнительные ограничения на транзакции с украинских карт.
Какие есть сейчас варианты покупки стэйблов?

Проблемы только с Приватом. С карты Монобанка вчера успешно купил стейблкоины. Т.ч. просто используйте другую карту.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:43

  Игорь написав:Что скажет уважаемое сообщество, LUNА брать ? Или ей уже не подняться ?

Это лотерея. С одной стороны, UST по 40 центов. Терра уже минус 90% и Квон не придумал ничего лучшего, как нарисовать ещё монет для спасения UST, так что может ещё глубже упасть. С другой стороны, отскок будет, но я не вижу точку входа и выхода.

Вообще, сегодня почти все альты ощутимо упали к деду, есть из чего выбрать.
phantom_systems
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