Додано: Сер 11 тра, 2022 16:43

phantom_systems написав: Игорь написав: Что скажет уважаемое сообщество, LUNА брать ? Или ей уже не подняться ? Что скажет уважаемое сообщество, LUNА брать ? Или ей уже не подняться ?

Это лотерея. С одной стороны, UST по 40 центов. Терра уже минус 90% и Квон не придумал ничего лучшего, как нарисовать ещё монет для спасения UST, так что может ещё глубже упасть. С другой стороны, отскок будет, но я не вижу точку входа и выхода.



Вообще, сегодня почти все альты ощутимо упали к деду, есть из чего выбрать. Это лотерея. С одной стороны, UST по 40 центов. Терра уже минус 90% и Квон не придумал ничего лучшего, как нарисовать ещё монет для спасения UST, так что может ещё глубже упасть. С другой стороны, отскок будет, но я не вижу точку входа и выхода.Вообще, сегодня почти все альты ощутимо упали к деду, есть из чего выбрать.

Я хотел Игорьку написать, что брать то НУЖНО, но я ранее писал. что поиск точки вх сложный.Собственно её наверное никто не угадал. кроме т с последних покупателей.Вчера были предположения - 22- 14 - 8 - 5- 2.5.А оказалось 0,69Ну и что...Тут важно другое - разница.Уже только что поднималась до 7,5.Т е для интрадея можно было от 5 и ниже рисковать запросто.Нужно понимать. что проект не взломали, никого не убили и т д.Но давать подобные советы напрямую - это брать на себя ответственность.Поэтому я просто написал - РИСК.И каждый решает сам.Технически всё офуенно, палюбому отскок когда то куда то далжон быть.Стоит им объявить, что найден инвестор и ещё бы биток вверх по ходу пошёл и на 0,382 или 0,5 фибу отскочили бы.Вот так.