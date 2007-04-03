RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3045304630473048
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:29

  Danaan написав:Какие есть сейчас варианты покупки стэйблов?

Binance P2P
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4844 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:30

  Danaan написав:Вчера пытался взять USDT через 365cash приватовской картой - не дало, запрет на подобные операции. Вчера вышли дополнительные ограничения на транзакции с украинских карт.
Какие есть сейчас варианты покупки стэйблов?

Проблемы только с Приватом. С карты Монобанка вчера успешно купил стейблкоины. Т.ч. просто используйте другую карту.
Neolit
 
Повідомлень: 32
З нами з: 11.03.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:43

  Игорь написав:Что скажет уважаемое сообщество, LUNА брать ? Или ей уже не подняться ?

Это лотерея. С одной стороны, UST по 40 центов. Терра уже минус 90% и Квон не придумал ничего лучшего, как нарисовать ещё монет для спасения UST, так что может ещё глубже упасть. С другой стороны, отскок будет, но я не вижу точку входа и выхода.

Вообще, сегодня почти все альты ощутимо упали к деду, есть из чего выбрать.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:43

  phantom_systems написав:
  Игорь написав:Что скажет уважаемое сообщество, LUNА брать ? Или ей уже не подняться ?

Это лотерея. С одной стороны, UST по 40 центов. Терра уже минус 90% и Квон не придумал ничего лучшего, как нарисовать ещё монет для спасения UST, так что может ещё глубже упасть. С другой стороны, отскок будет, но я не вижу точку входа и выхода.

Вообще, сегодня почти все альты ощутимо упали к деду, есть из чего выбрать.


Я хотел Игорьку написать, что брать то НУЖНО, но я ранее писал. что поиск точки вх сложный.Собственно её наверное никто не угадал. кроме т с последних покупателей.Вчера были предположения - 22- 14 - 8 - 5- 2.5.А оказалось 0,69 :!: Ну и что...Тут важно другое - разница.Уже только что поднималась до 7,5.Т е для интрадея можно было от 5 и ниже рисковать запросто.Нужно понимать. что проект не взломали, никого не убили и т д.Но давать подобные советы напрямую - это брать на себя ответственность.Поэтому я просто написал - РИСК.И каждый решает сам.Технически всё офуенно, палюбому отскок когда то куда то далжон быть.Стоит им объявить, что найден инвестор и ещё бы биток вверх по ходу пошёл и на 0,382 или 0,5 фибу отскочили бы.Вот так.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 30.11.17
Подякував: 161 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:29

phantom_systems, Кучинелли спасибо. пробую. после 0,69 действительно картина стала немного прозрачней. Как Вы и говорите, тоже заметил некую корреляцию с битком. Удивил Мещеряков, назвав скамом. Может оно и так, посмотрим. Пока покупаю
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4844 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:38

Binance - це вам не НБУ, від них паспортом не прикритися.
Зображення
klug
 
Повідомлень: 6909
З нами з: 18.08.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:52

  klug написав:Binance - це вам не НБУ, від них паспортом не прикритися.
Зображення

Бинанс щимит русню? :lol:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11201
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2431 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:48

  Игорь написав:phantom_systems, Кучинелли спасибо. пробую. после 0,69 действительно картина стала немного прозрачней. Как Вы и говорите, тоже заметил некую корреляцию с битком. Удивил Мещеряков, назвав скамом. Может оно и так, посмотрим. Пока покупаю

Если рискуешь с Луной. то рядом открой график UST и посматривай. когда этот стейбл буде приближаться к 1.Тогда возможно будет подскок Луны.
Блогеры типа Ильи чаще рассматривают стандартные коины для масс - биток, эфир, рипл, бнб, ада...а дальше их не тянет, только по просьбам или по случаю.Скам - понятие растяжимое.Падение цены как показатель.Но блокчейн работает.Была афёра опять с участием известных махинаторов, а т к крипта не регулируется, то безнаказанно обобрали проект и инвесторов.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 30.11.17
Подякував: 161 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:51

Блaгoдapя aтaкe нa cтeйблкoин UST злoумышлeнник зapaбoтaл $800 млн

Думаю, больше заработал, да и не он один. Сначала полтора ярда денег зашли в деда после 27 марта, благодаря чему он сходил на 48к. Затем деда жёстко зашортили, загнав 11 апреля под 40к. С учётом ужесточения монетарной политики и падения фонды, дальше поехали вниз на дампе UST. Теперь имеем то, что имеем и ждём отскок.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3045304630473048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9463, 9464, 9465
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
94640 234283261
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 20:10
Puente
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22520546
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 73948
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3146)
11.05.2022 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.