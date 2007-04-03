Думаю, больше заработал, да и не он один. Сначала полтора ярда денег зашли в деда после 27 марта, благодаря чему он сходил на 48к. Затем деда жёстко зашортили, загнав 11 апреля под 40к. С учётом ужесточения монетарной политики и падения фонды, дальше поехали вниз на дампе UST. Теперь имеем то, что имеем и ждём отскок.

Blackrock и Citadel одолжили у Gemini 100 тыс. BTC (это указано в их кредитной книге).

Они обменяли 25 тысяч BTC на UST (все это было сделано тихо в преддверии атаки.)

Когда пришло время, они позвонили До Квону из Terra Foundation и сказали, что хотят продать много BTC за UST. Поскольку это была крупная сделка, они сказали ему, что не хотят двигать рынок, и спросили, не хочет ли он купить их большой блок BTC со скидкой за UST?

До Кван клюнул на приманку. Он дал им огромный кусок UST, тем самым значительно снизив ликвидность UST в пулах ликвидности.

В этот момент Blackrock/Citadel сразу же сбросили все BTC и UST, вызвав массовое проскальзывание и спровоцировав каскад принудительных продаж обоих активов.

Настоящая проблема заключалась в том, что Blackrock/Citadel знали, что Anchor, который держит много жетонов LUNA, является схемой Понци (они предлагают 20% ставку APY ), и этот крах вызовет больше снятий, чем Anchor сможет погасить. Эти вынужденные изъятия и продажи спровоцируют массовую распродажу Luna, что приведет к нарушению привязки в $1 и дальнейшему разрушению рынка.

Blackrock и Citadel теперь могут дешево выкупить BTC, чтобы погасить кредит и получить разницу.