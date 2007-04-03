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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3046304730483049
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 22:28

  phantom_systems написав:Блaгoдapя aтaкe нa cтeйблкoин UST злoумышлeнник зapaбoтaл $800 млн

Думаю, больше заработал, да и не он один. Сначала полтора ярда денег зашли в деда после 27 марта, благодаря чему он сходил на 48к. Затем деда жёстко зашортили, загнав 11 апреля под 40к. С учётом ужесточения монетарной политики и падения фонды, дальше поехали вниз на дампе UST. Теперь имеем то, что имеем и ждём отскок.

В телеге одной прочитал
Blackrock и Citadel одолжили у Gemini 100 тыс. BTC (это указано в их кредитной книге).
Они обменяли 25 тысяч BTC на UST (все это было сделано тихо в преддверии атаки.)
Когда пришло время, они позвонили До Квону из Terra Foundation и сказали, что хотят продать много BTC за UST. Поскольку это была крупная сделка, они сказали ему, что не хотят двигать рынок, и спросили, не хочет ли он купить их большой блок BTC со скидкой за UST?
До Кван клюнул на приманку. Он дал им огромный кусок UST, тем самым значительно снизив ликвидность UST в пулах ликвидности.
В этот момент Blackrock/Citadel сразу же сбросили все BTC и UST, вызвав массовое проскальзывание и спровоцировав каскад принудительных продаж обоих активов.
Настоящая проблема заключалась в том, что Blackrock/Citadel знали, что Anchor, который держит много жетонов LUNA, является схемой Понци (они предлагают 20% ставку APY ), и этот крах вызовет больше снятий, чем Anchor сможет погасить. Эти вынужденные изъятия и продажи спровоцируют массовую распродажу Luna, что приведет к нарушению привязки в $1 и дальнейшему разрушению рынка.
Blackrock и Citadel теперь могут дешево выкупить BTC, чтобы погасить кредит и получить разницу.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:16

BlackRock And Citadel Deny Trading Cratering Stablecoin

BlackRock, Citadel и Gemini уже это опровергли, но явно что-то в этом духе было. В деле были ярды, а это предполагает игроков соответствующего уровня. Думаю, UST завалили конкуренты из USDC или USDT.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 06:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Купил луны по 1.25
как показывает практика, даже скам всегда отскакивает, на закрытии шортов.

а я по 0,333
в любом случае мин покупка 10 долл, если че потеряю относительно больше фантиков
Востаннє редагувалось wtf в Чет 12 тра, 2022 06:57, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 06:46

BTC -30%
скупайтесь, глупці :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 06:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

пусть сальвадор или Центральноафриканская Республика купят
для стабилизации экономики африки
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:07

Присказка о втором и третьем дне работает аж бегом.Увы...Луна.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:08

  Zebra написав:Купил луны по 1.25
как показывает практика, даже скам всегда отскакивает, на закрытии шортов.

І багато купив? 0.01 буде їй ціна?
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:47

  wtf написав:
  Zebra написав:Купил луны по 1.25
как показывает практика, даже скам всегда отскакивает, на закрытии шортов.

а я по 0,333
в любом случае мин покупка 10 долл, если че потеряю относительно больше фантиков


уже 0,03 ... еще немного и будут бесплатно раздавать или с приплатой :mrgreen:
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:07

Зі 100 баксів до 2 центів. Оце хтось заробив, хто там наверху зашортив. :lol:
З біткоїном те саме може бути. :idea:
Mirax
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