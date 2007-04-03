|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:41
И я решил поучаствовать...
На сотку баксов купил по 0,024, блин и тут же провалился на 0,02...И ишо чуток и пошло уверх...на момент пишу 0,087.Жаль мало купил, если бы на неск штук, то уже пил бы виски.На виски правда тоже уже хватает...но я не пью
ПС а если честно, то она упасть может через час ещё сильнее.Вкладывайте то, что не страшно потерять.
Востаннє редагувалось Кучинелли
в Чет 12 тра, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:41
Кучинелли написав:
И я решил поучаствовать...
На сотку баксов купил по 0,024, блин и тут же провалился на 0,02...И ишо чуток и пошло уверх...на момент пишу 0,087.Жаль мало купил, если бы на неск штук, то уже пил бы виски.На виски правда тоже уже хватает...но я не пью
А я ен могу ( в выборе нет Луны...раздел "купить за фиат". ЧТо я делаю не так ? (
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:43
alex_dvornichenko написав: Кучинелли написав:
И я решил поучаствовать...
На сотку баксов купил по 0,024, блин и тут же провалился на 0,02...И ишо чуток и пошло уверх...на момент пишу 0,087.Жаль мало купил, если бы на неск штук, то уже пил бы виски.На виски правда тоже уже хватает...но я не пью
А я ен могу ( в выборе нет Луны...раздел "купить за фиат". ЧТо я делаю не так ? (
Я за юсдт купил, купи сначала юсдт, потом луну...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:57
Кучинелли написав:
Я за юсдт купил, купи сначала юсдт, потом луну...
Куплены, а луну всё равно найти не могу. ) какой раздел тыкаться ?
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:04
alex_dvornichenko написав:
раздел
сделки-спотовый
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:18
wtf написав: alex_dvornichenko написав:
раздел
сделки-спотовый
Сапорт сказал, не купишь ты ничего до вечера, у них там " В настоящее время проводится техническое обслуживание, данной монеты. Вам не стоит переживать, ваши средства в полной безопасности. Функция вывода средств будет восстановлена, как только работы будут завершены."
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:25
alex_dvornichenko написав: wtf написав: alex_dvornichenko написав:
раздел
сделки-спотовый
Сапорт сказал, не купишь ты ничего до вечера, у них там " В настоящее время проводится техническое обслуживание, данной монеты. Вам не стоит переживать, ваши средства в полной безопасности. Функция вывода средств будет восстановлена, как только работы будут завершены."
Растормозилось, всё я правильно делал. То у них были траблы.
Давно в лотереях не участвовал )) Поглядим куда она пойдёт.
Нужен совет от опытных, на сколько дней (недель, месяцев) забыть про неё ? )
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:40
Гребаное криптоказино вышло на новый уровень. Уже не обязательно долго и нужно ждать скачков курса, чтобы выиграть и проиграть. Луна - казино в режиме реального времени! (просадил вчера 100$)
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1782
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:42
Tegularius написав:
Гребаное криптоказино вышло на новый уровень. Уже не обязательно долго и нужно ждать скачков курса, чтобы выиграть и проиграть. Луна - казино в режиме реального времени! (просадил вчера 100$)
Да немного наблюдаю (купил на минималочку, поэтому смотрю без подгорания), скачет от 0,02 до 0,12 (6х как никак) в течении часа ))
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|94655
|234377311
|
|
|7972
|22520766
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|38
|73952
|
|