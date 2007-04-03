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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3047304830493050
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:41

И я решил поучаствовать...
На сотку баксов купил по 0,024, блин и тут же провалился на 0,02...И ишо чуток и пошло уверх...на момент пишу 0,087.Жаль мало купил, если бы на неск штук, то уже пил бы виски.На виски правда тоже уже хватает...но я не пью :)
ПС а если честно, то она упасть может через час ещё сильнее.Вкладывайте то, что не страшно потерять.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 12 тра, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:41

  Кучинелли написав:И я решил поучаствовать...
На сотку баксов купил по 0,024, блин и тут же провалился на 0,02...И ишо чуток и пошло уверх...на момент пишу 0,087.Жаль мало купил, если бы на неск штук, то уже пил бы виски.На виски правда тоже уже хватает...но я не пью :)

А я ен могу ( в выборе нет Луны...раздел "купить за фиат". ЧТо я делаю не так ? (
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:43

  alex_dvornichenko написав:
  Кучинелли написав:И я решил поучаствовать...
На сотку баксов купил по 0,024, блин и тут же провалился на 0,02...И ишо чуток и пошло уверх...на момент пишу 0,087.Жаль мало купил, если бы на неск штук, то уже пил бы виски.На виски правда тоже уже хватает...но я не пью :)

А я ен могу ( в выборе нет Луны...раздел "купить за фиат". ЧТо я делаю не так ? (

Я за юсдт купил, купи сначала юсдт, потом луну...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:57

  Кучинелли написав:Я за юсдт купил, купи сначала юсдт, потом луну...

Куплены, а луну всё равно найти не могу. ) какой раздел тыкаться ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  alex_dvornichenko написав:раздел

сделки-спотовый
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:18

  wtf написав:
  alex_dvornichenko написав:раздел

сделки-спотовый

Сапорт сказал, не купишь ты ничего до вечера, у них там " В настоящее время проводится техническое обслуживание, данной монеты. Вам не стоит переживать, ваши средства в полной безопасности. Функция вывода средств будет восстановлена, как только работы будут завершены."
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:25

  alex_dvornichenko написав:
  wtf написав:
  alex_dvornichenko написав:раздел

сделки-спотовый

Сапорт сказал, не купишь ты ничего до вечера, у них там " В настоящее время проводится техническое обслуживание, данной монеты. Вам не стоит переживать, ваши средства в полной безопасности. Функция вывода средств будет восстановлена, как только работы будут завершены."

Растормозилось, всё я правильно делал. То у них были траблы.
Давно в лотереях не участвовал )) Поглядим куда она пойдёт.
Нужен совет от опытных, на сколько дней (недель, месяцев) забыть про неё ? )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:40

Гребаное криптоказино вышло на новый уровень. Уже не обязательно долго и нужно ждать скачков курса, чтобы выиграть и проиграть. Луна - казино в режиме реального времени! (просадил вчера 100$)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:42

  Tegularius написав:Гребаное криптоказино вышло на новый уровень. Уже не обязательно долго и нужно ждать скачков курса, чтобы выиграть и проиграть. Луна - казино в режиме реального времени! (просадил вчера 100$)

Да немного наблюдаю (купил на минималочку, поэтому смотрю без подгорания), скачет от 0,02 до 0,12 (6х как никак) в течении часа ))
alex_dvornichenko
 
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