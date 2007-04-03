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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 тра, 2022 14:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Судя по всему на крипторынке началась не просто зима, а ядерная зима. Прощайте криптокомрады. Я думаю это +/- конец.
Додано: Чет 12 тра, 2022 15:41
Это обналичка фантиков. Конечно 2-3 трлн долларов в этот мусор никто не заносил и близко, даже сотой части. Пузырь раздули на заемные деньги, которые подписали банкиры гарантировав резервирование средство для стейблкоинов, для игроков в маржиналку и фьючерсы.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 12 тра, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 тра, 2022 15:47
Не совсем, это вытряхивание всех слабонервных из крипты и перезагрузка рынка. В крипте возможно почти всё. За место в первом ряду на таком шоу было не жаль заплатить целых 50 баксов своими ликвидированными лонгами в деде. Он скоро вернётся выше 30к, альты отскочат, затем возможен боковик как прошлым летом.
Додано: Чет 12 тра, 2022 16:14
25-21-19-18-16-14. альты возьму осенью. всем удачи и до встречи зимой
Додано: Чет 12 тра, 2022 16:36
Вообще-то судя по тому, как оживилась эта ветка за последнюю неделю, тему крипты ещё рано закрывать. В прошлом году, когда дед 30к вниз прогрызал, то же самое слышал, мол, все свободны, все расходимся. А он на перехай сходил. И в этом году сходит.
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