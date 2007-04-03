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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3048304930503051
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 14:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Судя по всему на крипторынке началась не просто зима, а ядерная зима. Прощайте криптокомрады. Я думаю это +/- конец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:41

  airmax78 написав:Судя по всему на крипторынке началась не просто зима, а ядерная зима. Прощайте криптокомрады. Я думаю это +/- конец.

Это обналичка фантиков. Конечно 2-3 трлн долларов в этот мусор никто не заносил и близко, даже сотой части. Пузырь раздули на заемные деньги, которые подписали банкиры гарантировав резервирование средство для стейблкоинов, для игроков в маржиналку и фьючерсы.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 12 тра, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:47

  airmax78 написав:Судя по всему на крипторынке началась не просто зима, а ядерная зима. Прощайте криптокомрады. Я думаю это +/- конец.

Не совсем, это вытряхивание всех слабонервных из крипты и перезагрузка рынка. В крипте возможно почти всё. За место в первом ряду на таком шоу было не жаль заплатить целых 50 баксов своими ликвидированными лонгами в деде. Он скоро вернётся выше 30к, альты отскочат, затем возможен боковик как прошлым летом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:14

25-21-19-18-16-14. альты возьму осенью. всем удачи и до встречи зимой
spacemachine
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:36

Вообще-то судя по тому, как оживилась эта ветка за последнюю неделю, тему крипты ещё рано закрывать. В прошлом году, когда дед 30к вниз прогрызал, то же самое слышал, мол, все свободны, все расходимся. А он на перехай сходил. И в этом году сходит.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:37

Приму в дар Луну
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:51

  IMPRINTER написав:Приму в дар Луну

подожди еще пару дней, и будут доплачивать только чтобы забрал
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:55

Ниже 30 начинаю брать деда лесенкой. Говнокойны чисто замануха для игроманов, потерянные вчера 100$ на покупке Луны по 0.8 будут уроком.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:58

  Tegularius написав:Ниже 30 начинаю брать деда лесенкой. Говнокойны чисто замануха для игроманов, потерянные вчера 100$ на покупке Луны по 0.8 будут уроком.

Придумал правило еще несколько лет назад - при падении стоимости актива в 10 раз, докупаю на ту сумму, которую уже вложил, так и в этот раз - усреднился 2 раза по луне. В итоге средняя цена прижимается к последней покупке. Играю тоже кстати соткой баксов, вложил 300 баксов :mrgreen: . А вдруг отстрелит хотя бы на 1 уровень фибо - будем богатии)))
Zebra
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  #<1 ... 3048304930503051
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