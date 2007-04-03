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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3049305030513052
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 02:31

  Zebra написав:Придумал правило еще несколько лет назад - при падении стоимости актива в 10 раз, докупаю на ту сумму, которую уже вложил, так и в этот раз - усреднился 2 раза по луне. В итоге средняя цена прижимается к последней покупке.

Если каждый день будет прибавляться по нескольку ноликов после запятой,то можно по миру пойти)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:06

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Придумал правило еще несколько лет назад - при падении стоимости актива в 10 раз, докупаю на ту сумму, которую уже вложил, так и в этот раз - усреднился 2 раза по луне. В итоге средняя цена прижимается к последней покупке.

Если каждый день будет прибавляться по нескольку ноликов после запятой,то можно по миру пойти)

Вообщем я потерял несколько сотен баксов - лучше б их волонтерам отдал на квадракоптер рубить русню.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:46

  Zebra написав:
  Tegularius написав:
  Zebra написав:Придумал правило еще несколько лет назад - при падении стоимости актива в 10 раз, докупаю на ту сумму, которую уже вложил, так и в этот раз - усреднился 2 раза по луне. В итоге средняя цена прижимается к последней покупке.

Если каждый день будет прибавляться по нескольку ноликов после запятой,то можно по миру пойти)

Вообщем я потерял несколько сотен баксов - лучше б их волонтерам отдал на квадракоптер рубить русню.


золоті слова, колего :idea: :!: :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:00

  Zebra написав:
  Tegularius написав:
  Zebra написав:Придумал правило еще несколько лет назад - при падении стоимости актива в 10 раз, докупаю на ту сумму, которую уже вложил, так и в этот раз - усреднился 2 раза по луне. В итоге средняя цена прижимается к последней покупке.

Если каждый день будет прибавляться по нескольку ноликов после запятой,то можно по миру пойти)

Вообщем я потерял несколько сотен баксов - лучше б их волонтерам отдал на квадракоптер рубить русню.


А у меня сработал ночью ордер на 10 000 лун по 0.009,будет опять по 100 стану почти миллионером :D
Ruslan2453
 
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