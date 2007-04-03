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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 02:31
Zebra написав:
Придумал правило еще несколько лет назад - при падении стоимости актива в 10 раз, докупаю на ту сумму, которую уже вложил, так и в этот раз - усреднился 2 раза по луне. В итоге средняя цена прижимается к последней покупке.
Если каждый день будет прибавляться по нескольку ноликов после запятой,то можно по миру пойти)
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Tegularius
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:06
Tegularius написав: Zebra написав:
Придумал правило еще несколько лет назад - при падении стоимости актива в 10 раз, докупаю на ту сумму, которую уже вложил, так и в этот раз - усреднился 2 раза по луне. В итоге средняя цена прижимается к последней покупке.
Если каждый день будет прибавляться по нескольку ноликов после запятой,то можно по миру пойти)
Вообщем я потерял несколько сотен баксов - лучше б их волонтерам отдал на квадракоптер рубить русню.
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Zebra
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:00
Zebra написав: Tegularius написав: Zebra написав:
Придумал правило еще несколько лет назад - при падении стоимости актива в 10 раз, докупаю на ту сумму, которую уже вложил, так и в этот раз - усреднился 2 раза по луне. В итоге средняя цена прижимается к последней покупке.
Если каждый день будет прибавляться по нескольку ноликов после запятой,то можно по миру пойти)
Вообщем я потерял несколько сотен баксов - лучше б их волонтерам отдал на квадракоптер рубить русню.
А у меня сработал ночью ордер на 10 000 лун по 0.009,будет опять по 100 стану почти миллионером
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Ruslan2453
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:43
можно было закупиться на порядок дешевле
до исчезновения с бинанса цена была 0,000001хх
для сравнения сомнительный шит токен shib после отскока в данный момент 0,000013xx
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wtf
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