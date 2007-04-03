Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:43

Здесь последние посты о луне говорят о непонимании произошедшего.Луна уже всё, т е нет уже той луны что была.Эта инвестиция была ошибкой, т к команда пренебрегла инвесторами и приняла решение о неконтролируемой печати токенов.Изначально никто не думал, что всё закончится полным крахом, была недежда , что проблемы порешают и цена вернётся, ну хотя бы частично.Но в этой системе специфично связан токен блокчейна и токен доллара.Доллар изменить невозможно, т к он и в Африке доллар, а токены луны они затриллионили.Вот как написал мой опятный источник. я согласен с его словами -

И, на первый взгляд, нет абсолютно ничего ужасного и даже наоборот, вполне себе смарт-идея откупать актив, который вчера был в топ-10, а сегодня торгуется со скидкой в моменте на 60-90%. Актив, в который инвестировали Coinbase, Binance, Huobi, Pantera и Polychain Capital. Актив, в котором твои друзья и "гуру" держали сотни тысяч и миллионы $, а ты сейчас можешь приобрести тот же эквивалент, но в 5-10-50 раз дешевле. Все это нормально. Вопросов нет. Но что происходило дальше - это уже было похоже на безумие и вот оно более интересно для анализа.



Бесконечное падение вызвало у людей какое-то нездоровое психологическое соперничество за то, кто больше монеток купит по более низкой цене. Кто докупал по 0.1$ хотел переплюнуть тех, кто откупал по 1$. Те, в свою очередь, хотели показать, что они умнее тех, кто откупал по 3$, а кто покупал по 3$ успешнее тех, кто первый задал такую тенденцию и откупал по 30$. Инфлюенсеры были не прочь поделиться их низкими покупками публично, а их подписчики были рады обойти своих гуру более успешными кейсами. По чатикам все мерялись количеством монеток на балансе и в результате в обмен на свою жадность все получили ноль. В твиттере есть многочисленные скрины мгновенного превращения миллионов $ в просто $🪄✨



Много выводов можно сделать и работы над ошибками провести из черного LUNA-лебедя по управлению капиталом и рисками. Но лично во мне оставило отпечаток именно то безумие🤯, которое творилось в рынке.