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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На бинансе на cпоте Луна торгуется за BUSD. У кого какие мысли ? Зачем это банану ?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:39
Сначала делистили все пары, потом оставили к бюсд.На сайте постоянно выходили новости с оповещением.Но не это главное.Дуквон опубликовал предложение по компенсациям за луны и юст.Купившие до 1 доллара что то скорее всего получат.Там идут дебаты как оно справедливо а как нет, чем закончится непонятно.Но капу вернут на 1В как сначала и её каким то образом перераспределят между всеми в пропорциях.К сожалению скорее всего это будут небольшие суммы.Будем ждать что решат...
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:47
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:50
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