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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3051305230533054>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На бинансе на cпоте Луна торгуется за BUSD. У кого какие мысли ? Зачем это банану ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:39

  Игорь написав:На бинансе на cпоте Луна торгуется за BUSD. У кого какие мысли ? Зачем это банану ?

Сначала делистили все пары, потом оставили к бюсд.На сайте постоянно выходили новости с оповещением.Но не это главное.Дуквон опубликовал предложение по компенсациям за луны и юст.Купившие до 1 :!: доллара что то скорее всего получат.Там идут дебаты как оно справедливо а как нет, чем закончится непонятно.Но капу вернут на 1В как сначала и её каким то образом перераспределят между всеми в пропорциях.К сожалению скорее всего это будут небольшие суммы.Будем ждать что решат...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Игорь написав:Зачем это банану ?

ради комисса со сделок очевидно
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:47

  wtf написав:
  Игорь написав:Зачем это банану ?

ради комисса со сделок очевидно

https://www.binance.com/en/support/anno ... 6aec52580c
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:50

  wtf написав:
  Игорь написав:Зачем это банану ?

ради комисса со сделок очевидно

Не совсем.Тогда ради комиса открыли бы и к юсдт и к бтс.Тут политика - сначала показали. что накажут.Потом стали сговорчивее. т к Дуквон стал на путь компенсаций.Но пока нет окончательного решения, такая себе полумера.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:30

Нельзя было бесконтрольно вбрасывать луну для спасения юст. Нужно было признать ошибку с обеспечением, временно зафиксировать курс юст пускай на 50 центах и думать о том, как вырулить из этой ситуации. По факту холдеров луны просто кинули, а юст так и не спасли.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:00

  phantom_systems написав:Нельзя было бесконтрольно вбрасывать луну для спасения юст. Нужно было признать ошибку с обеспечением, временно зафиксировать курс юст пускай на 50 центах и думать о том, как вырулить из этой ситуации. По факту холдеров луны просто кинули, а юст так и не спасли.

Верно.Но Дуквон до последнего не хотел сдаваться и признать ошибку.и кроме ошибки он может быть замешан в мошенничестве.На момент отвязали токены и будут возвращать капу назад.проект будет развиваться дальше.И капа в 1В будет в пропорциях разделена мду держателями луны и юст.Пока планируется 4 порции держателей с разными критериями, типа старые , новые, до 1доллара, после, юст, луна.Для этих групп будет роздано 40+40+10+10 %% монет луна.Держатели юст получат луну за временную заморозку.Короче пока критерии очень расплывчатые.Но понятно, что основную влошенную сумму уже никто не вернёт.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:58

криптошахраї дуже винхідливі
https://news.finance.ua/ua/fal-shyvi-vi ... am-1-3-mln
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:03

  greenozon написав:криптошахраї дуже винхідливі
https://news.finance.ua/ua/fal-shyvi-vi ... am-1-3-mln

Это старая новость или повторение успеха ? ) было же такое )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:03

Луна, +900%. Сливаться?
Amethyst
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