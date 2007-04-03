да поймите вы все. что луна торгуемая на момент не имеет никакого значения к луне до 10 примерно мая.Сейчас можно торговать тем, кто вошёл на нулях.Но думаю что на большие суммы никто не входил.Да если ты купил на 100 баксов и теперь можешь взять 900, то бери.Грядёт уменьшение капы обратно на 1 миллиард монет и будет их перераспределение мду нынешними владельцами.И луны будут учитываться по разному в завти от момента покупки.Окончательно как это будет решено пока неизвестно.
ПС у всех станет что то типа луна2, но за старую дадут 0,1 а за новые по одной за сто тысяч.