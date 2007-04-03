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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3051305230533054
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:23

  Amethyst написав:Луна, +900%. Сливаться?

да поймите вы все. что луна торгуемая на момент не имеет никакого значения к луне до 10 примерно мая.Сейчас можно торговать тем, кто вошёл на нулях.Но думаю что на большие суммы никто не входил.Да если ты купил на 100 баксов и теперь можешь взять 900, то бери.Грядёт уменьшение капы обратно на 1 миллиард монет и будет их перераспределение мду нынешними владельцами.И луны будут учитываться по разному в завти от момента покупки.Окончательно как это будет решено пока неизвестно.
ПС у всех станет что то типа луна2, но за старую дадут 0,1 а за новые по одной за сто тысяч. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:теперь можешь взять 900

уже 1200
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:43

  Amethyst написав:
  Кучинелли написав:теперь можешь взять 900

уже 1200

Такое казино...
Но пока растём )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:39

  alex_dvornichenko написав:
  Amethyst написав:
  Кучинелли написав:теперь можешь взять 900

уже 1200

Такое казино...
Но пока растём )

Луна, де откупаемся, 0.00033?

Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:42

  Amethyst написав:Луна, де откупаемся, 0.00033?

Почему по 0,00033, а не 0,00001 как было вчера ночью ? )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:44

  alex_dvornichenko написав:
  Amethyst написав:Луна, де откупаемся, 0.00033?

Почему по 0,00033, а не 0,00001 как было вчера ночью ? )

ну растем жеее...
я жду следующий слив на 0.001
а нее, ща был слив на 0.000595 на Банане
значит дальше граемся на 0.000995
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:18

  Amethyst написав:ну растем жеее...

Наблюдаю сильный отрицательный рост )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:31

  alex_dvornichenko написав:
  Amethyst написав:ну растем жеее...

Наблюдаю сильный отрицательный рост )

а щааас?
только вперде!
Amethyst
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