|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:23
Amethyst написав:
Луна, +900%. Сливаться?
да поймите вы все. что луна торгуемая на момент не имеет никакого значения к луне до 10 примерно мая.Сейчас можно торговать тем, кто вошёл на нулях.Но думаю что на большие суммы никто не входил.Да если ты купил на 100 баксов и теперь можешь взять 900, то бери.Грядёт уменьшение капы обратно на 1 миллиард монет и будет их перераспределение мду нынешними владельцами.И луны будут учитываться по разному в завти от момента покупки.Окончательно как это будет решено пока неизвестно.
ПС у всех станет что то типа луна2, но за старую дадут 0,1 а за новые по одной за сто тысяч.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:51
Кучинелли написав:
теперь можешь взять 900
уже 1200
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2318
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 14 тра, 2022 12:43
Amethyst написав: Кучинелли написав:
теперь можешь взять 900
уже 1200
Такое казино...
Но пока растём )
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 575
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:39
alex_dvornichenko написав: Amethyst написав: Кучинелли написав:
теперь можешь взять 900
уже 1200
Такое казино...
Но пока растём )
Луна, де откупаемся, 0.00033?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2318
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:42
Amethyst написав:
Луна, де откупаемся, 0.00033?
Почему по 0,00033, а не 0,00001 как было вчера ночью ? )
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 575
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:44
alex_dvornichenko написав: Amethyst написав:
Луна, де откупаемся, 0.00033?
Почему по 0,00033, а не 0,00001 как было вчера ночью ? )
ну растем жеее...
я жду следующий слив на 0.001
а нее, ща был слив на 0.000595 на Банане
значит дальше граемся на 0.000995
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2318
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 14 тра, 2022 14:18
Amethyst написав:
ну растем жеее...
Наблюдаю сильный отрицательный рост )
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 575
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 14:31
alex_dvornichenko написав: Amethyst написав:
ну растем жеее...
Наблюдаю сильный отрицательный рост )
а щааас?
только вперде!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2318
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|94698
|234664617
|
|
|7972
|22521069
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|38
|73963
|
|