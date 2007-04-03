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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 тра, 2022 08:52
airmax78 написав:
Цікаво чи тримає ще Козак свої шорти?
Звиняйте за невеселий офтоп, але козак з долярчиком можливо зараз на одному полі бою, але по різні сторони
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kotyk222
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:07
kotyk222 написав: airmax78 написав:
Цікаво чи тримає ще Козак свої шорти?
Звиняйте за невеселий офтоп, але козак з долярчиком можливо зараз на одному полі бою, але по різні сторони
Може все таки на різних ділянках війни? Бо читається так що один із них з боку русні.
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