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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3052305330543055
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:52

  airmax78 написав:Цікаво чи тримає ще Козак свої шорти?

Звиняйте за невеселий офтоп, але козак з долярчиком можливо зараз на одному полі бою, але по різні сторони
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:07

  kotyk222 написав:
  airmax78 написав:Цікаво чи тримає ще Козак свої шорти?

Звиняйте за невеселий офтоп, але козак з долярчиком можливо зараз на одному полі бою, але по різні сторони

Може все таки на різних ділянках війни? Бо читається так що один із них з боку русні.
vossmy
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:22

  vossmy написав:
  kotyk222 написав:
  airmax78 написав:Цікаво чи тримає ще Козак свої шорти?

Звиняйте за невеселий офтоп, але козак з долярчиком можливо зараз на одному полі бою, але по різні сторони

Може все таки на різних ділянках війни? Бо читається так що один із них з боку русні.

Война его застала в Донецке, а там была повальная мобилизация всех кто ходит....одно время отписывался, что сидит в подвале, прячется, потом пропал, какая судьба его постигла неизвестно.
alex_dvornichenko
 
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