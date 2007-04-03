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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 тра, 2022 08:52
airmax78 написав:
Цікаво чи тримає ще Козак свої шорти?
Звиняйте за невеселий офтоп, але козак з долярчиком можливо зараз на одному полі бою, але по різні сторони
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kotyk222
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:07
kotyk222 написав: airmax78 написав:
Цікаво чи тримає ще Козак свої шорти?
Звиняйте за невеселий офтоп, але козак з долярчиком можливо зараз на одному полі бою, але по різні сторони
Може все таки на різних ділянках війни? Бо читається так що один із них з боку русні.
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vossmy
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:22
vossmy написав: kotyk222 написав: airmax78 написав:
Цікаво чи тримає ще Козак свої шорти?
Звиняйте за невеселий офтоп, але козак з долярчиком можливо зараз на одному полі бою, але по різні сторони
Може все таки на різних ділянках війни? Бо читається так що один із них з боку русні.
Война его застала в Донецке, а там была повальная мобилизация всех кто ходит....одно время отписывался, что сидит в подвале, прячется, потом пропал, какая судьба его постигла неизвестно.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 13:00
Добрый день! Я в поиске обменника для биткоинов и остальных известных монет. Сохранить свой капитал, если вы держите его в национальной валюте очень сложно в наши дни. И по этой причине я рассматриваю разные варианты.
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SamirInvest
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Додано: Пон 16 тра, 2022 13:33
SamirInvest написав:
Добрый день! Я в поиске обменника для биткоинов и остальных известных монет. Сохранить свой капитал, если вы держите его в национальной валюте очень сложно в наши дни. И по этой причине я рассматриваю разные варианты.
а что его искать - на бестчерже все обменники так или иначе нормальные, особенно существующие несколько лет и имеющие много отзывов ...
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Додано: Пон 16 тра, 2022 14:37
SamirInvest написав:
Добрый день! Я в поиске обменника для биткоинов и остальных известных монет. Сохранить свой капитал, если вы держите его в национальной валюте очень сложно в наши дни. И по этой причине я рассматриваю разные варианты.
Єх...не успели вы в Луне (4ой по капитализации и известной монете) сохранить свой капитал, эх не успели
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:47
Всем привет!
В связи с низким спросом и отсутствием трейдерского интереса мы приняли решение провести делистинг криптовалюты NEM (XEM) на KUNA.
🔹 Опция депозита будет закрыта 16 мая 2022.
🔹 Торги в паре XEM/UAH будут остановлены 23 мая 2022.
🔹 Возможность вывода средств сохраняется до 30 мая 2022.
Просим владельцев XEM обменять активы на UAH или вывести на другую платформу в указанные сроки.
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