Binance просто перестав проводити всі валютні платежі з України місяць назад.
Ну і ще може наші банки перестаралися і блокують те що Нацбанк не казав блокувати офіційно. Ніякої управи на них не знайдете.
Можете спробувати через 3rd party(Banxa,Simplex) але у них комісії 4-6%.
Бувають акції на інших біржах, коли зменшують комісії.
Краще обирати валюти з низькими gas fee (BUSD,XRP,XLM). Наприклад за $100 можна купити 88 USDT, або 97 BUSD у Banxa.
Mercuryo наче бере оплату gas fee на себе. Тому у них виходить десь 4% комісії незалежно від суми. Якщо хочете швидко обміняти на гривню, без переводів з біржі на біржу, то тут тиснете "Buy crypto"
Якщо вийде, відпишіться, бо у мене теж є безготівкове євро, але я не хочу вичерпати ліміт кількості карток на біржах, щоб потім дізнатись що наші банки все одно блокують. Вже місяць назад декілька бірж для себе так вичерпав гривневими картками.