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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3053305430553056
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:58

elron
Binance просто перестав проводити всі валютні платежі з України місяць назад.
Ну і ще може наші банки перестаралися і блокують те що Нацбанк не казав блокувати офіційно. Ніякої управи на них не знайдете.
Можете спробувати через 3rd party(Banxa,Simplex) але у них комісії 4-6%.
Бувають акції на інших біржах, коли зменшують комісії.
https://bitget.zendesk.com/hc/en-us/art ... 9483201305
https://www.bityard.com/en-US/account/fiatRecharge

Краще обирати валюти з низькими gas fee (BUSD,XRP,XLM). Наприклад за $100 можна купити 88 USDT, або 97 BUSD у Banxa.
Mercuryo наче бере оплату gas fee на себе. Тому у них виходить десь 4% комісії незалежно від суми. Якщо хочете швидко обміняти на гривню, без переводів з біржі на біржу, то тут тиснете "Buy crypto" https://whitebit.com/balance/total

Якщо вийде, відпишіться, бо у мене теж є безготівкове євро, але я не хочу вичерпати ліміт кількості карток на біржах, щоб потім дізнатись що наші банки все одно блокують. Вже місяць назад декілька бірж для себе так вичерпав гривневими картками.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:46

dimazah30

Спасибо за подробный ответ. Переводы через Mercuryo блочит на WhiteBit. Остальные пока не проверял.
elron
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Из Тезера уже 10 млрд вывели за несколько дней.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:28

  Zebra написав:Из Тезера уже 10 млрд вывели за несколько дней.

а BUSD как себя чувствует?
я пока растююю его на Луне
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Через карту пивденный я легко завожу гривну!
baddit85
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baddit85

На фиатный счёт?
Andrey2512
 
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