Краще обирати валюти з низькими gas fee (BUSD,XRP,XLM). Наприклад за $100 можна купити 88 USDT, або 97 BUSD у Banxa. Mercuryo наче бере оплату gas fee на себе. Тому у них виходить десь 4% комісії незалежно від суми. Якщо хочете швидко обміняти на гривню, без переводів з біржі на біржу, то тут тиснете "Buy crypto" https://whitebit.com/balance/total
Якщо вийде, відпишіться, бо у мене теж є безготівкове євро, але я не хочу вичерпати ліміт кількості карток на біржах, щоб потім дізнатись що наші банки все одно блокують. Вже місяць назад декілька бірж для себе так вичерпав гривневими картками.
Terra’s legal team quit the company following the collapse of UST, according to several industry reports. Whether that was a reaction to potential legal liability is yet unknown, although reports have surfaced that Do Kwon may have to testify in front of the South Korean parliament.
baddit85 написав:Через карту пивденный я легко завожу гривну!
С 16 июня 2022 года в Акционерном банке «Пивденный» будет действовать новый тариф для клиентов – физических лиц по обслуживанию текущего счета с использованием платежной карты.
Новый тариф касается безналичных переводов в части списания с текущего счета. Так, комиссия за списание средств со счета при осуществлении перевода с карты банка, инициированного в приложениях и сервисах других банков/операторов Украины, составит 0,5 %.