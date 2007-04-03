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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3054305530563057
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 00:10

  alex_dvornichenko написав:
  Zebra написав:Из Тезера уже 10 млрд вывели за несколько дней.

И что это значит ? Для чайников.

Зебра хотел сказать, что крипте швах, из неё спешно забирают бабло. На самом деле люди после фэйла UST хотят перестраховаться с USDT, у которого с аудитом дела так себе, поэтому за неделю вывели 9 ярдов. Только вот 3 ярда из них плавно перетекли в USDC и 1,5 ярда в BUSD. Когда пыль уляжется, остальное тихо заведут обратно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:12

Фонда валится , а крипта стоит .

Неделе рванет на вверх?

Или идеи энергию для сквиза?
proftpd66
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