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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 00:10
alex_dvornichenko написав: Zebra написав:
Из Тезера уже 10 млрд вывели за несколько дней.
И что это значит ? Для чайников.
Зебра хотел сказать, что крипте швах, из неё спешно забирают бабло. На самом деле люди после фэйла UST хотят перестраховаться с USDT, у которого с аудитом дела так себе, поэтому за неделю вывели 9 ярдов. Только вот 3 ярда из них плавно перетекли в USDC и 1,5 ярда в BUSD. Когда пыль уляжется, остальное тихо заведут обратно.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:12
Фонда валится , а крипта стоит .
Неделе рванет на вверх?
Или идеи энергию для сквиза?
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