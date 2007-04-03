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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3054305530563057
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 00:10

  alex_dvornichenko написав:
  Zebra написав:Из Тезера уже 10 млрд вывели за несколько дней.

И что это значит ? Для чайников.

Зебра хотел сказать, что крипте швах, из неё спешно забирают бабло. На самом деле люди после фэйла UST хотят перестраховаться с USDT, у которого с аудитом дела так себе, поэтому за неделю вывели 9 ярдов. Только вот 3 ярда из них плавно перетекли в USDC и 1,5 ярда в BUSD. Когда пыль уляжется, остальное тихо заведут обратно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:12

Фонда валится , а крипта стоит .

Неделе рванет на вверх?

Или идеи энергию для сквиза?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:остальное тихо заведут обратн

не заведуть
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:55

Кто смотрел статистику сколько всего транзаций и сложность сети?

Сейчас очень много транзакций за 24 часа по монеро 30к+

DASH - 15к
ZEC - 4-5k

ZEC стоит ровно 100к$ в цене.

сложность сети среди альтов - DASH

Есть идеи?

MONERO выиграет?

ZEC мало кто пользуется, то цена стоит 100к. Он перешел на POW и сложность сети упала?

и по этому цена выросла?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:04

https://bitinfocharts.com/ru/comparison ... ml#alltime

Monero меньше всего ХешРейт и больше всего спрос.

Это значит что улетит вверх по цене, если не будет атаки 51? :mrgreen:

Казалось бы технологичен DASH, у него спрос меньше по транзакциям и сложность больше всех.
proftpd66
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