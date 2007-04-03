Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 00:10
alex_dvornichenko написав: Zebra написав:
Из Тезера уже 10 млрд вывели за несколько дней.
И что это значит ? Для чайников.
Зебра хотел сказать, что крипте швах, из неё спешно забирают бабло. На самом деле люди после фэйла UST хотят перестраховаться с USDT, у которого с аудитом дела так себе, поэтому за неделю вывели 9 ярдов. Только вот 3 ярда из них плавно перетекли в USDC и 1,5 ярда в BUSD. Когда пыль уляжется, остальное тихо заведут обратно.
phantom_systems
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:12
Фонда валится , а крипта стоит .
Неделе рванет на вверх? Или идеи энергию для сквиза?
proftpd66
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:41
phantom_systems написав:
остальное тихо заведут обратн
не заведуть
greenozon
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:55
Кто смотрел статистику сколько всего транзаций и сложность сети?
Сейчас очень много транзакций за 24 часа по монеро 30к+ DASH - 15к ZEC - 4-5k ZEC стоит ровно 100к$ в цене. сложность сети среди альтов - DASH Есть идеи? MONERO выиграет? ZEC мало кто пользуется, то цена стоит 100к. Он перешел на POW и сложность сети упала? и по этому цена выросла?
proftpd66
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:04
https://bitinfocharts.com/ru/comparison ... ml#alltime
Monero меньше всего ХешРейт и больше всего спрос.
Это значит что улетит вверх по цене, если не будет атаки 51?
Казалось бы технологичен DASH, у него спрос меньше по транзакциям и сложность больше всех.
proftpd66
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:27
greenozon написав:
не заведуть
причина?
чик
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:36
Монеро или смерть
Еще ZEC
proftpd66
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:44
greenozon написав: phantom_systems написав:
остальное тихо заведут обратн
не заведуть
Уже заводят. +600 лямов в USDC и BUSD за сутки
phantom_systems
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:19
phantom_systems написав: greenozon написав: phantom_systems написав:
остальное тихо заведут обратн
не заведуть
Уже заводят. +600 лямов в USDC и BUSD за сутки
Крипта ту зе мун ? )
alex_dvornichenko
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Додано: Чет 19 тра, 2022 23:05
Zebra Вы сейчас занимаетесь арбитржаем? или трейдингом? сколько получается заработать?
proftpd66
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