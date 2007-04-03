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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3055305630573058
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:02

  V2 написав:
  Amethyst написав:та покласти на Банані на депо


Що таке "банан"? :oops:
з.і. з криптою так і не подружився.

https://www.binance.com/uk-UA
Тримайте рефералку https://accounts.binance.com/uk-UA/regi ... f=X4BLB6ET
Amethyst
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  #<1 ... 3055305630573058
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