|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:02
https://www.binance.com/uk-UA
V2 написав: Amethyst написав:
та покласти на Банані на депо
Що таке "банан"?
з.і. з криптою так і не подружився.
Тримайте рефералку https://accounts.binance.com/uk-UA/regi ... f=X4BLB6ET
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2350
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|94985
|235330734
|
|
|7972
|22522211
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|38
|74002
|