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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:02
https://www.binance.com/uk-UA
V2 написав: Amethyst написав:
та покласти на Банані на депо
Що таке "банан"?
з.і. з криптою так і не подружився.
Тримайте рефералку https://accounts.binance.com/uk-UA/regi ... f=X4BLB6ET
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:55
Сейчас может рвануть?
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proftpd66
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:29
proftpd66 написав:
Кто смотрел статистику сколько всего транзаций и сложность сети?
Сейчас очень много транзакций за 24 часа по монеро 30к+
DASH - 15к
ZEC - 4-5k
ZEC стоит ровно 100к$ в цене.
сложность сети среди альтов - DASH
Есть идеи?
MONERO выиграет?
ZEC мало кто пользуется, то цена стоит 100к. Он перешел на POW и сложность сети упала?
и по этому цена выросла?
никто не смотрел? кто-то формирует портфель альтов?
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proftpd66
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