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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3055305630573058
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:02

  V2 написав:
  Amethyst написав:та покласти на Банані на депо


Що таке "банан"? :oops:
з.і. з криптою так і не подружився.

https://www.binance.com/uk-UA
Тримайте рефералку https://accounts.binance.com/uk-UA/regi ... f=X4BLB6ET
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:55

Сейчас может рвануть?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:29

  proftpd66 написав:Кто смотрел статистику сколько всего транзаций и сложность сети?

Сейчас очень много транзакций за 24 часа по монеро 30к+

DASH - 15к
ZEC - 4-5k

ZEC стоит ровно 100к$ в цене.

сложность сети среди альтов - DASH

Есть идеи?

MONERO выиграет?

ZEC мало кто пользуется, то цена стоит 100к. Он перешел на POW и сложность сети упала?

и по этому цена выросла?


никто не смотрел? кто-то формирует портфель альтов?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:52

Разширяюшийся боковик с перелоем:
SP-500 vs BTC
https://youtu.be/_lN2mLTV0p0?t=524
proftpd66
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