SP-500 vs BTC
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 тра, 2022 00:52
Разширяюшийся боковик с перелоем:
SP-500 vs BTC
Додано: Суб 21 тра, 2022 04:36
Отскок деда на 35к в ближайшее время напрашивается. Дальше смотреть по фонде, индексу доллара, пр. SP500 уже в моменте до 3800 задампили, минус 1000 с начала года как бы до фига.
Додано: Чет 26 тра, 2022 09:53
Додано: Чет 26 тра, 2022 17:15
Додано: Чет 26 тра, 2022 17:44
Я не писал здесь о том, что свернул деятельность, т к похоже на окончание цикла.Писал друзьям в личке.Сказать и угадать заранее невозможно.Обычно заранее человек принимает решение по какой то личной причине.Например, рынок его выбросил.Или фундаментальные причины, типа предсказания кризиса с вытекающими.По простому - мир на грани кризиса.Основным показателем которого будет политика фрс.Плюс война которая уже фактически мировая, плюс энергетические проблемы.На таком фоне крипто фантики теряют привлекательность.Их время ещё вернётся, но нужно пережить этап охлаждения.В течение ближайшего года советую хомячить амердоллар, за который можно будет купить много чего позже.
Додано: Чет 26 тра, 2022 18:20
Мне думается, сегодня был контрольный лонгистам. Дед уже 2 недели в боковом треугольнике, из которого наиболее вероятен выход вверх, так как амерофонда очень хорошо отрастает и паника после краха терры поулеглась. Видимо, часть пассажиров нужно было высадить.
Додано: Чет 26 тра, 2022 18:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шо по луне ? )
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