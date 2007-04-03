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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3056305730583059
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:52

Разширяюшийся боковик с перелоем:
SP-500 vs BTC
https://youtu.be/_lN2mLTV0p0?t=524
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 04:36

  proftpd66 написав:Разширяюшийся боковик с перелоем:
SP-500 vs BTC
https://youtu.be/_lN2mLTV0p0?t=524

Отскок деда на 35к в ближайшее время напрашивается. Дальше смотреть по фонде, индексу доллара, пр. SP500 уже в моменте до 3800 задампили, минус 1000 с начала года как бы до фига.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 09:53

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:15

  spacemachine написав:25-21-19-18-16-14. альты возьму осенью. всем удачи и до встречи зимой


Те же мысли. До ноября.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:44

  lrs7719 написав:
  spacemachine написав:25-21-19-18-16-14. альты возьму осенью. всем удачи и до встречи зимой


Те же мысли. До ноября.


Я не писал здесь о том, что свернул деятельность, т к похоже на окончание цикла.Писал друзьям в личке.Сказать и угадать заранее невозможно.Обычно заранее человек принимает решение по какой то личной причине.Например, рынок его выбросил.Или фундаментальные причины, типа предсказания кризиса с вытекающими.По простому - мир на грани кризиса.Основным показателем которого будет политика фрс.Плюс война которая уже фактически мировая, плюс энергетические проблемы.На таком фоне крипто фантики теряют привлекательность.Их время ещё вернётся, но нужно пережить этап охлаждения.В течение ближайшего года советую хомячить амердоллар, за который можно будет купить много чего позже.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:20

Мне думается, сегодня был контрольный лонгистам. Дед уже 2 недели в боковом треугольнике, из которого наиболее вероятен выход вверх, так как амерофонда очень хорошо отрастает и паника после краха терры поулеглась. Видимо, часть пассажиров нужно было высадить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шо по луне ? )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:24

  alex_dvornichenko написав:Шо по луне ? )


цветы
IMPRINTER
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