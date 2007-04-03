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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3057305830593060
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

до речі, хтось тут міну піарив коли вона була 5 баксів. то скоро буде 0.5. а от бнб цілком непогано тримається, ще і насипають періодично всяких токенів за нього
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 03:35

Крипта показывает сильную дивергенцию от фонды, при этом доминация деда растёт. Это всё неспроста.
phantom_systems
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  #<1 ... 3057305830593060
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