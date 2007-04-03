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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:52
до речі, хтось тут міну піарив коли вона була 5 баксів. то скоро буде 0.5. а от бнб цілком непогано тримається, ще і насипають періодично всяких токенів за нього
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DmitryK
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Додано: Суб 28 тра, 2022 03:35
Крипта показывает сильную дивергенцию от фонды, при этом доминация деда растёт. Это всё неспроста.
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phantom_systems
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