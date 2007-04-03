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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:52
до речі, хтось тут міну піарив коли вона була 5 баксів. то скоро буде 0.5. а от бнб цілком непогано тримається, ще і насипають періодично всяких токенів за нього
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Додано: Суб 28 тра, 2022 03:35
Крипта показывает сильную дивергенцию от фонды, при этом доминация деда растёт. Это всё неспроста.
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phantom_systems
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Додано: Пон 30 тра, 2022 02:35
Zebra написав:
Крипта это пузырь надутый за счет дешевых заимствований политики нулевых ставок. Сейчас заимствования для лонг позиций в валюте выросли за год в 2-3 раза на битфинекс паралельно росту ставки ФРС и судя по всему тенденция продолжится - а это означает что пузыри будут схлопываться один за другим. Мало какие трейдеры будут годовы платить до 300% годовых в долларе, удерживать свои и так уже убыточные позиции, которые они понабирали с плечем.
есть подтверждения что именно лонги держат?
есть держат, то с плечем 1-2. Максимум 3.
Если взять лонг 2 года назад по 20к и курс 64к, то брокер имеет право закрыть такой лонг. Лонги не будут очень долго стоят. Разве я не прав?
30к это дно по фибо.
Вы имеете ввиду что кто-то держит лонги 2-3 года и платит 100%-200% годовых за это? Брокер автоматом закроет чтобы не обанкротится и даст заработать трейдеру.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 16:44
Гена М норм. розкатав критпо-скамерів
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Додано: Вів 31 тра, 2022 17:29
В EOSа уже дно, чи ще не вечір?
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