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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3057305830593060
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

до речі, хтось тут міну піарив коли вона була 5 баксів. то скоро буде 0.5. а от бнб цілком непогано тримається, ще і насипають періодично всяких токенів за нього
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 03:35

Крипта показывает сильную дивергенцию от фонды, при этом доминация деда растёт. Это всё неспроста.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 02:35

  Zebra написав:Крипта это пузырь надутый за счет дешевых заимствований политики нулевых ставок. Сейчас заимствования для лонг позиций в валюте выросли за год в 2-3 раза на битфинекс паралельно росту ставки ФРС и судя по всему тенденция продолжится - а это означает что пузыри будут схлопываться один за другим. Мало какие трейдеры будут годовы платить до 300% годовых в долларе, удерживать свои и так уже убыточные позиции, которые они понабирали с плечем.


есть подтверждения что именно лонги держат?
есть держат, то с плечем 1-2. Максимум 3.

Если взять лонг 2 года назад по 20к и курс 64к, то брокер имеет право закрыть такой лонг. Лонги не будут очень долго стоят. Разве я не прав?

30к это дно по фибо.

Вы имеете ввиду что кто-то держит лонги 2-3 года и платит 100%-200% годовых за это? Брокер автоматом закроет чтобы не обанкротится и даст заработать трейдеру.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:44

Гена М норм. розкатав критпо-скамерів

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 17:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В EOSа уже дно, чи ще не вечір?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 00:09

  kotyk222 написав:В EOSа уже дно, чи ще не вечір?

Он на 1 бакс в моменте падал. Четверть цены ICO. Когда-нибудь этот шлак обнолится, но ещё полетает: Block.one отлучили от разработки и кормушки, Лаример замутил хард форк с одобрения топовых холдеров, которые ему 200к эоса отлистали. Вряд ли они ему критичны, но у него явно есть какие-то планы на эту платформу.

В общем, на 2 бакса он явно отскочит, если у деда и бутериума топливо не закончится. Дальше по обстоятельствам.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

смотрю мне начислили за 30 lunc какихто новых говнофантиков на сумму в 3 раза ниже к доллару. в чем вообще смысл сего действия? это чтобы обнадежить инвесторов которые зашли по доллару в то время как этот трэш по 0.001 и ниже? ну было 0.003 долл а стало 0.004
вложил бы 1к баксов - получил бы плюс 10 центов...
wtf
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