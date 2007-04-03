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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
до речі, хтось тут міну піарив коли вона була 5 баксів. то скоро буде 0.5. а от бнб цілком непогано тримається, ще і насипають періодично всяких токенів за нього
Додано: Суб 28 тра, 2022 03:35
Крипта показывает сильную дивергенцию от фонды, при этом доминация деда растёт. Это всё неспроста.
Додано: Пон 30 тра, 2022 02:35
есть подтверждения что именно лонги держат?
есть держат, то с плечем 1-2. Максимум 3.
Если взять лонг 2 года назад по 20к и курс 64к, то брокер имеет право закрыть такой лонг. Лонги не будут очень долго стоят. Разве я не прав?
30к это дно по фибо.
Вы имеете ввиду что кто-то держит лонги 2-3 года и платит 100%-200% годовых за это? Брокер автоматом закроет чтобы не обанкротится и даст заработать трейдеру.
Додано: Вів 31 тра, 2022 17:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В EOSа уже дно, чи ще не вечір?
Додано: Сер 01 чер, 2022 00:09
Он на 1 бакс в моменте падал. Четверть цены ICO. Когда-нибудь этот шлак обнолится, но ещё полетает: Block.one отлучили от разработки и кормушки, Лаример замутил хард форк с одобрения топовых холдеров, которые ему 200к эоса отлистали. Вряд ли они ему критичны, но у него явно есть какие-то планы на эту платформу.
В общем, на 2 бакса он явно отскочит, если у деда и бутериума топливо не закончится. Дальше по обстоятельствам.
Додано: Сер 01 чер, 2022 14:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
смотрю мне начислили за 30 lunc какихто новых говнофантиков на сумму в 3 раза ниже к доллару. в чем вообще смысл сего действия? это чтобы обнадежить инвесторов которые зашли по доллару в то время как этот трэш по 0.001 и ниже? ну было 0.003 долл а стало 0.004
вложил бы 1к баксов - получил бы плюс 10 центов...
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