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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:52
до речі, хтось тут міну піарив коли вона була 5 баксів. то скоро буде 0.5. а от бнб цілком непогано тримається, ще і насипають періодично всяких токенів за нього
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DmitryK
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Додано: Суб 28 тра, 2022 03:35
Крипта показывает сильную дивергенцию от фонды, при этом доминация деда растёт. Это всё неспроста.
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phantom_systems
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Додано: Пон 30 тра, 2022 02:35
Zebra написав:
Крипта это пузырь надутый за счет дешевых заимствований политики нулевых ставок. Сейчас заимствования для лонг позиций в валюте выросли за год в 2-3 раза на битфинекс паралельно росту ставки ФРС и судя по всему тенденция продолжится - а это означает что пузыри будут схлопываться один за другим. Мало какие трейдеры будут годовы платить до 300% годовых в долларе, удерживать свои и так уже убыточные позиции, которые они понабирали с плечем.
есть подтверждения что именно лонги держат?
есть держат, то с плечем 1-2. Максимум 3.
Если взять лонг 2 года назад по 20к и курс 64к, то брокер имеет право закрыть такой лонг. Лонги не будут очень долго стоят. Разве я не прав?
30к это дно по фибо.
Вы имеете ввиду что кто-то держит лонги 2-3 года и платит 100%-200% годовых за это? Брокер автоматом закроет чтобы не обанкротится и даст заработать трейдеру.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 16:44
Гена М норм. розкатав критпо-скамерів
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Додано: Вів 31 тра, 2022 17:29
В EOSа уже дно, чи ще не вечір?
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kotyk222
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Додано: Сер 01 чер, 2022 00:09
kotyk222 написав:
В EOSа уже дно, чи ще не вечір?
Он на 1 бакс в моменте падал. Четверть цены ICO. Когда-нибудь этот шлак обнолится, но ещё полетает: Block.one отлучили от разработки и кормушки, Лаример замутил хард форк с одобрения топовых холдеров, которые ему 200к эоса отлистали. Вряд ли они ему критичны, но у него явно есть какие-то планы на эту платформу.
В общем, на 2 бакса он явно отскочит, если у деда и бутериума топливо не закончится. Дальше по обстоятельствам.
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phantom_systems
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Додано: Сер 01 чер, 2022 14:51
смотрю мне начислили за 30 lunc какихто новых говнофантиков на сумму в 3 раза ниже к доллару. в чем вообще смысл сего действия? это чтобы обнадежить инвесторов которые зашли по доллару в то время как этот трэш по 0.001 и ниже? ну было 0.003 долл а стало 0.004
вложил бы 1к баксов - получил бы плюс 10 центов...
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wtf
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:21
wtf написав:
смотрю мне начислили за 30 lunc
Я вообще поднялся как про ))) купил старую луну до этого дропа по 0,00012. Потом продал её на первом пампе по 0,00017. Банан дал ещё новых лун, их продал по 8. Вообщем было 100 баксов стало почти 200. Я мегатрейдер ухаха
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:49
alex_dvornichenko написав:
Банан дал ещё новых лун, их продал по 8
как такое возможно? тем кто зашел после атаки дали не 1+ новой луны а в 3 раза меньше в долларах
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wtf
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:11
wtf написав: alex_dvornichenko написав:
Банан дал ещё новых лун, их продал по 8
как такое возможно? тем кто зашел после атаки дали не 1+ новой луны а в 3 раза меньше в долларах
Мне на миллион (чуть меньше) старых дали 4,54 новых, и старые оставили...я думал будет обмен.
П.С. пипец обе луны на дно.
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alex_dvornichenko
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