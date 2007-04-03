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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3058305930603061
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 01:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

у спорта совместная с бананом акция, для участия нужно
Поповніть ваш крипто гаманець через продукт Binance P2P => 1,000 UAH .

если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:20

wtf
1. Нужно пополнить баланс кошелька через р2р.
2. Банан же контролирует р2р. Ему видно что 2 Васи в р2р законектились, способ оплаты спортбанк, второй сделал перевод внутри банана чё они там продавали/покупали. И чатик они видят, если способ оплаты в чатике внезапно поменяют...но это уже я накручиваю )
Ну а банк походу будет ориентироваться на инфу банана - ему реально непонтяно.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

банан не позволяет пополнять кошелек фиатом через п2п насколько я понимаю
wtf
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