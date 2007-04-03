Поповніть ваш крипто гаманець через продукт Binance P2P => 1,000 UAH .
если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?
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Додано: Суб 04 чер, 2022 01:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
у спорта совместная с бананом акция, для участия нужно
если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?
Додано: Суб 04 чер, 2022 10:20
wtf
1. Нужно пополнить баланс кошелька через р2р.
2. Банан же контролирует р2р. Ему видно что 2 Васи в р2р законектились, способ оплаты спортбанк, второй сделал перевод внутри банана чё они там продавали/покупали. И чатик они видят, если способ оплаты в чатике внезапно поменяют...но это уже я накручиваю )
Ну а банк походу будет ориентироваться на инфу банана - ему реально непонтяно.
Додано: Суб 04 чер, 2022 10:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
банан не позволяет пополнять кошелек фиатом через п2п насколько я понимаю
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