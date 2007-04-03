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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3058305930603061
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 01:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

у спорта совместная с бананом акция, для участия нужно
Поповніть ваш крипто гаманець через продукт Binance P2P => 1,000 UAH .

если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:20

wtf
1. Нужно пополнить баланс кошелька через р2р.
2. Банан же контролирует р2р. Ему видно что 2 Васи в р2р законектились, способ оплаты спортбанк, второй сделал перевод внутри банана чё они там продавали/покупали. И чатик они видят, если способ оплаты в чатике внезапно поменяют...но это уже я накручиваю )
Ну а банк походу будет ориентироваться на инфу банана - ему реально непонтяно.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

банан не позволяет пополнять кошелек фиатом через п2п насколько я понимаю
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:40

  wtf написав:банан не позволяет пополнять кошелек фиатом через п2п насколько я понимаю

Так речь я так понял о другом ? О том что кто то через р2р оплатит физик физику, и физик физику внутри банана пополнит кошелёк. То есть банальное вовлечение юзеров в п2п, но через спортбанк, чистой воды рекламная компания со стороны банана для спортбанка, наверное не бесплатная.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 00:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

UNFI
Unifi Protocol DAO
$32,27000
+830.45% за пару часов

Нет слов.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:49

  alex_dvornichenko написав:UNFI
Unifi Protocol DAO
$32,27000
+830.45% за пару часов

Нет слов.

Кто то может научился предсказывать какой г-нокоин будут пампить ? )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:09

  Кучинелли написав:Я не писал здесь о том, что свернул деятельность, т к похоже на окончание цикла.Писал друзьям в личке.Сказать и угадать заранее невозможно.Обычно заранее человек принимает решение по какой то личной причине.Например, рынок его выбросил.Или фундаментальные причины, типа предсказания кризиса с вытекающими.По простому - мир на грани кризиса.Основным показателем которого будет политика фрс.Плюс война которая уже фактически мировая, плюс энергетические проблемы.На таком фоне крипто фантики теряют привлекательность.Их время ещё вернётся, но нужно пережить этап охлаждения.В течение ближайшего года советую хомячить амердоллар, за который можно будет купить много чего позже.


Похоже, что так и идёт...Вот теперь и я могу оправданно говорить о цене 20-22 для биткойна, для начала.Ситуация созрела к этому.На отскоках продавать, если кто застрял.В мире кризис энергии и продовольствия, фантики от жира не смогут потянуть на себя денежное одеяло.Инфляция в штатах выше ожиданий, доллар будут укреплять ставкой.Очевидно, что криптоцикл прошёл.Кто что успел заработать и это хорошо.Альты как известно падают гораздо сильнее, поэтому вообще сложно предсказать уровни.Там есть т н цены инвесторов, которые зачастую в сотни и тысячи раз ниже рыночных.И по мере разлоков инвесторы будут забирать свои вложенные деньги, пусть не в сотни, но в десятки раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:12

ПС но это не означает конец крипты...цикл вернётся и к росту, причём значительному, просто нужно время и события.Пока ориентиры всё теже - халвинг, обновления эфира...
Кучинелли
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