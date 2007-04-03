Поповніть ваш крипто гаманець через продукт Binance P2P => 1,000 UAH .
если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?
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Додано: Суб 04 чер, 2022 01:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
у спорта совместная с бананом акция, для участия нужно
если такое совершить
как банан и спорт поймут что приход на карту 1к от условного васи был именно после выполнения ордера на бинанс п2п?
Додано: Суб 04 чер, 2022 10:20
wtf
1. Нужно пополнить баланс кошелька через р2р.
2. Банан же контролирует р2р. Ему видно что 2 Васи в р2р законектились, способ оплаты спортбанк, второй сделал перевод внутри банана чё они там продавали/покупали. И чатик они видят, если способ оплаты в чатике внезапно поменяют...но это уже я накручиваю )
Ну а банк походу будет ориентироваться на инфу банана - ему реально непонтяно.
Додано: Суб 04 чер, 2022 10:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
банан не позволяет пополнять кошелек фиатом через п2п насколько я понимаю
Додано: Суб 04 чер, 2022 11:40
Так речь я так понял о другом ? О том что кто то через р2р оплатит физик физику, и физик физику внутри банана пополнит кошелёк. То есть банальное вовлечение юзеров в п2п, но через спортбанк, чистой воды рекламная компания со стороны банана для спортбанка, наверное не бесплатная.
Додано: Сер 08 чер, 2022 00:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
UNFI
Unifi Protocol DAO
$32,27000
+830.45% за пару часов
Нет слов.
Додано: Сер 08 чер, 2022 08:49
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:09
Похоже, что так и идёт...Вот теперь и я могу оправданно говорить о цене 20-22 для биткойна, для начала.Ситуация созрела к этому.На отскоках продавать, если кто застрял.В мире кризис энергии и продовольствия, фантики от жира не смогут потянуть на себя денежное одеяло.Инфляция в штатах выше ожиданий, доллар будут укреплять ставкой.Очевидно, что криптоцикл прошёл.Кто что успел заработать и это хорошо.Альты как известно падают гораздо сильнее, поэтому вообще сложно предсказать уровни.Там есть т н цены инвесторов, которые зачастую в сотни и тысячи раз ниже рыночных.И по мере разлоков инвесторы будут забирать свои вложенные деньги, пусть не в сотни, но в десятки раз.
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:12
ПС но это не означает конец крипты...цикл вернётся и к росту, причём значительному, просто нужно время и события.Пока ориентиры всё теже - халвинг, обновления эфира...
Додано: Нед 12 чер, 2022 15:42
В пятницу СП500 на 3% упал, дед отреагировал с опережением как обычно, бутериум ещё сильнее, а остальное за ним. Сегодня дед на 27к падал уже за счёт слабонервных. Если с понедельника фонда отрастёт, будет и у крипты отскок. Ресурс для укрепления $ небезграничен, а дед ещё никогда не падал ниже уровня хая прошлого цикла.
Додано: Нед 12 чер, 2022 18:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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