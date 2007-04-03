что скажете про монету TRX
очень сильной выглядит
не падает когда другие падают и растет больше чем другие
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
что скажете про монету TRX
очень сильной выглядит
не падает когда другие падают и растет больше чем другие
Додано: Нед 12 чер, 2022 23:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вроде себестоимость добычи с учетом стоимости оборудования и ээ составляет 22
проще продать майнинг оборудование пока не поздно при таких ценах
дело в usdd новом модном "стабильном" крипто-долларе
обеспечен монетой trx аналогично связке luna-ust
пока есть хорошая доходность по стейкингу usdd с trx ничего плохого не случится
хотя я продал половину монет
зашел по 0,6 вышел по 0,8
держу на кошельке в стейкинге достаточно кол-во чтобы иметь в районе 15к энергии для бесплатного перевода на банан при необходимости. могу потерять 40 баксов если вовремя не среагирую при наступлении непонятной ситуации
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