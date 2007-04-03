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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3059306030613062
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

что скажете про монету TRX
очень сильной выглядит
не падает когда другие падают и растет больше чем другие
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 23:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:о цене 20-22 для биткойна

вроде себестоимость добычи с учетом стоимости оборудования и ээ составляет 22
проще продать майнинг оборудование пока не поздно при таких ценах
  Олежан написав:не падает когда другие падают и растет больше чем другие

дело в usdd новом модном "стабильном" крипто-долларе
обеспечен монетой trx аналогично связке luna-ust
пока есть хорошая доходность по стейкингу usdd с trx ничего плохого не случится
хотя я продал половину монет
зашел по 0,6 вышел по 0,8
держу на кошельке в стейкинге достаточно кол-во чтобы иметь в районе 15к энергии для бесплатного перевода на банан при необходимости. могу потерять 40 баксов если вовремя не среагирую при наступлении непонятной ситуации
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 00:26

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Если с понедельника фонда отрастёт, будет и у крипты отскок. Ресурс для укрепления $ небезграничен


Отрастёт, потом догонят и ещё раз отростёт...15 числа фрс очередное повышение сделает...

Оно уже заложено в текущий курс крипты
phantom_systems
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  #<1 ... 3059306030613062
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