что скажете про монету TRX
очень сильной выглядит
не падает когда другие падают и растет больше чем другие
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
что скажете про монету TRX
очень сильной выглядит
не падает когда другие падают и растет больше чем другие
Додано: Нед 12 чер, 2022 23:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вроде себестоимость добычи с учетом стоимости оборудования и ээ составляет 22
проще продать майнинг оборудование пока не поздно при таких ценах
дело в usdd новом модном "стабильном" крипто-долларе
обеспечен монетой trx аналогично связке luna-ust
пока есть хорошая доходность по стейкингу usdd с trx ничего плохого не случится
хотя я продал половину монет
зашел по 0,06 вышел по 0,08
держу на кошельке в стейкинге достаточно кол-во чтобы иметь в районе 15к энергии для бесплатного перевода на банан при необходимости. могу потерять 40 баксов если вовремя не среагирую при наступлении непонятной ситуации
Востаннє редагувалось wtf в Пон 13 чер, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 чер, 2022 00:26
Додано: Пон 13 чер, 2022 03:19
Вполне возможно. Даже немного ниже.
Тем не менее, любые кризисы имеют свойство заканчиваться.
Поэтому откупаюсь лесенкой от ниже 30. Все равно вкладываться сейчас некуда, особенно у нас. Зеленый матрас подвержен инфляции. Если есть деньги, которые не будут нужны прямо завтра, сейчас можно понемногу покупать.
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33
Такой себе аргумент, напомнило старый анекдот:
Продам двух окуней (35гр. и 53гр.) по себестоимости. Затрачено:- бензин - 335руб.;- больничный, чтобы поехать на рыбалку - 1000руб; - 3 оборванных балансира - 450 руб;- пробитое колесо, шиномонтаж - 200руб; - мойка машины после рыбалки - 300руб; - штраф за превышение - 200руб (100 сэкономил без протокола); - жене на женские нужды (шоб не гундела) - 3000руб. Итого: 5485 руб. (ну, за 5000 отдам, хоть и себе в убыток...)
П.С. если не будет желающих купить по себестоимости или выше, придётся продавать по той цене которую дадут, ну или холдить дальше.
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