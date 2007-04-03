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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3060306130623063>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

что скажете про монету TRX
очень сильной выглядит
не падает когда другие падают и растет больше чем другие
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 23:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:о цене 20-22 для биткойна

вроде себестоимость добычи с учетом стоимости оборудования и ээ составляет 22
проще продать майнинг оборудование пока не поздно при таких ценах
  Олежан написав:не падает когда другие падают и растет больше чем другие

дело в usdd новом модном "стабильном" крипто-долларе
обеспечен монетой trx аналогично связке luna-ust
пока есть хорошая доходность по стейкингу usdd с trx ничего плохого не случится
хотя я продал половину монет
зашел по 0,06 вышел по 0,08
держу на кошельке в стейкинге достаточно кол-во чтобы иметь в районе 15к энергии для бесплатного перевода на банан при необходимости. могу потерять 40 баксов если вовремя не среагирую при наступлении непонятной ситуации
Востаннє редагувалось wtf в Пон 13 чер, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 00:26

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Если с понедельника фонда отрастёт, будет и у крипты отскок. Ресурс для укрепления $ небезграничен


Отрастёт, потом догонят и ещё раз отростёт...15 числа фрс очередное повышение сделает...

Оно уже заложено в текущий курс крипты
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 03:19

  Кучинелли написав:о цене 20-22 для биткойна

Вполне возможно. Даже немного ниже.
Тем не менее, любые кризисы имеют свойство заканчиваться.
Поэтому откупаюсь лесенкой от ниже 30. Все равно вкладываться сейчас некуда, особенно у нас. Зеленый матрас подвержен инфляции. Если есть деньги, которые не будут нужны прямо завтра, сейчас можно понемногу покупать.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:42

Красиво гарім, як москва після битви :)

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Оно уже заложено в текущий курс крипты

оказывается. что не было, т к падаем дальше...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  wtf написав:вроде себестоимость добычи с учетом стоимости оборудования и ээ составляет 22проще продать майнинг оборудование пока не поздно при таких ценах


Себестоимость это очередная мантра.Когда было 6, ничто не помешало уйти на 3.Это один из сотен способов поддержки крипты...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:33

  wtf написав:
  Кучинелли написав:вроде себестоимость добычи с учетом стоимости оборудования и ээ составляет 22
проще продать майнинг оборудование пока не поздно при таких ценах

Такой себе аргумент, напомнило старый анекдот:
Продам двух окуней (35гр. и 53гр.) по себестоимости. Затрачено:- бензин - 335руб.;- больничный, чтобы поехать на рыбалку - 1000руб; - 3 оборванных балансира - 450 руб;- пробитое колесо, шиномонтаж - 200руб; - мойка машины после рыбалки - 300руб; - штраф за превышение - 200руб (100 сэкономил без протокола); - жене на женские нужды (шоб не гундела) - 3000руб. Итого: 5485 руб. (ну, за 5000 отдам, хоть и себе в убыток...)
П.С. если не будет желающих купить по себестоимости или выше, придётся продавать по той цене которую дадут, ну или холдить дальше.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:48

  wtf написав:проще продать майнинг оборудование пока не поздно при таких ценах

Уже поздно, продавать оборудование нужно было при курсе битка 69 тыс. Сейчас уже не продашь, оно и нахрен никому не нужно.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:04

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Оно уже заложено в текущий курс крипты

оказывается. что не было, т к падаем дальше...

Что сказать, 13 число отрабатываем по полной программе. Стригут шерсть со шкурой и мясом. Фонда ещё не открылась, здесь уже не в ставке ФРС дело.
phantom_systems
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