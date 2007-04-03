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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 12:21
Зато лучший коин всех времен и народов, надежда ньюфагов, золото будущего - Litentry сделала +42%.
Это же правда не казино ? а настоящий рынок, покруче фонды!
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Додано: Пон 13 чер, 2022 12:58
скупайтесь глупцы
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:20
Zebra написав:
скупайтесь глупцы
Що купувати? BTC ETH?
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