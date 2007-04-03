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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3060306130623063
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зато лучший коин всех времен и народов, надежда ньюфагов, золото будущего - Litentry сделала +42%.
Это же правда не казино ? а настоящий рынок, покруче фонды!
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

скупайтесь глупцы
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:20

  Zebra написав:скупайтесь глупцы

Що купувати? BTC ETH?
vossmy
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