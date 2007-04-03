|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:30
vossmy
Говнокоины в ассортименте ) они по 100% в день дают.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:40
phantom_systems написав: Кучинелли написав: phantom_systems написав:
Оно уже заложено в текущий курс крипты
оказывается. что не было, т к падаем дальше...
Что сказать, 13 число отрабатываем по полной программе. Стригут шерсть со шкурой и мясом. Фонда ещё не открылась, здесь уже не в ставке ФРС дело.
Летим в 0, комрады. Хотя на фоне того что происходит - пох.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40580
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5009 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:42
vossmy написав: Zebra написав:
скупайтесь глупцы
Що купувати? BTC ETH?
Будь-які монети, просто купіть і hold, або продаж на відскоку, біток ще повернеться на 27-28к цього літа
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11291
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1681 раз.
- Подякували: 2447 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:59
Выше 30к этим летом ещё не раз будет. Падение за сутки с 28к до 23к просто на волне FUD и с целью ликвидации мелких плечевых лонгистов, которых на 1 ярд всё-таки набралось. Фундаментально ничего страшного за выходные не произошло.
24H Rekt
$948.61M
In the past 24 hours, 254,308 traders were liquidated, the total liquidations comes in at $948.61 million
The largest single liquidation order happened on Bybit - BTCUSD value $4.00M
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2107
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|95894
|237671624
|
Пон 13 чер, 2022 14:23
UA
|
|7972
|22525684
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|38
|74138
|
|