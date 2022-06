Додано: Пон 13 чер, 2022 13:59

Выше 30к этим летом ещё не раз будет. Падение за сутки с 28к до 23к просто на волне FUD и с целью ликвидации мелких плечевых лонгистов, которых на 1 ярд всё-таки набралось. Фундаментально ничего страшного за выходные не произошло.



24H Rekt

$948.61M



In the past 24 hours, 254,308 traders were liquidated, the total liquidations comes in at $948.61 million

The largest single liquidation order happened on Bybit - BTCUSD value $4.00M