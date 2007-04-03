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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:20
Zebra написав:
скупайтесь глупцы
Що купувати? BTC ETH?
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vossmy
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:30
vossmy
Говнокоины в ассортименте ) они по 100% в день дают.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:40
phantom_systems написав: Кучинелли написав: phantom_systems написав:
Оно уже заложено в текущий курс крипты
оказывается. что не было, т к падаем дальше...
Что сказать, 13 число отрабатываем по полной программе. Стригут шерсть со шкурой и мясом. Фонда ещё не открылась, здесь уже не в ставке ФРС дело.
Летим в 0, комрады. Хотя на фоне того что происходит - пох.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:42
vossmy написав: Zebra написав:
скупайтесь глупцы
Що купувати? BTC ETH?
Будь-які монети, просто купіть і hold, або продаж на відскоку, біток ще повернеться на 27-28к цього літа
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Zebra
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:59
Выше 30к этим летом ещё не раз будет. Падение за сутки с 28к до 23к просто на волне FUD и с целью ликвидации мелких плечевых лонгистов, которых на 1 ярд всё-таки набралось. Фундаментально ничего страшного за выходные не произошло.
24H Rekt
$948.61M
In the past 24 hours, 254,308 traders were liquidated, the total liquidations comes in at $948.61 million
The largest single liquidation order happened on Bybit - BTCUSD value $4.00M
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phantom_systems
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:23
bamper написав:
переводи з криптовалютних бірж на картки забороненна через свіфт\сепа (постанова НБУ № 18 від 20 квітня 2022 року, відповідно до якої банк зупиняє (повертає) вхідні та вихідні перекази в іноземній валюті у разі, якщо є підозра, що вони пов’язані із забороненою в Україні діяльністю)
И как сейчас крипто миллиардеры могут перевести свои биткоины в ненавистные фиатные деньги? Совсем никак?
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UA
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:08
UA написав:
И как сейчас крипто миллиардеры могут перевести свои биткоины в ненавистные фиатные деньги? Совсем никак?
Если вы крипто миллионер могу помочь за % )
Если нет, то просто скажу - есть способы.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:23
фірма мікростратегія (володіє біля 100 тисяч бітків) вірить в ціну мільйон за монетуhttps://news.finance.ua/ua/bitcoin-zros ... ykl-seylor
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greenozon
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:28
Это публично, а втихую верит, что продаст хотя бы за 70к. )
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:53
кто там не верил в биток по 20к?
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Олежан
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