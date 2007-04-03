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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3061306230633064
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:20

  Zebra написав:скупайтесь глупцы

Що купувати? BTC ETH?
vossmy
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:30

vossmy
Говнокоины в ассортименте ) они по 100% в день дают.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:40

  phantom_systems написав:
  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Оно уже заложено в текущий курс крипты

оказывается. что не было, т к падаем дальше...

Что сказать, 13 число отрабатываем по полной программе. Стригут шерсть со шкурой и мясом. Фонда ещё не открылась, здесь уже не в ставке ФРС дело.

Летим в 0, комрады. Хотя на фоне того что происходит - пох.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:42

  vossmy написав:
  Zebra написав:скупайтесь глупцы

Що купувати? BTC ETH?

Будь-які монети, просто купіть і hold, або продаж на відскоку, біток ще повернеться на 27-28к цього літа
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:59

Выше 30к этим летом ещё не раз будет. Падение за сутки с 28к до 23к просто на волне FUD и с целью ликвидации мелких плечевых лонгистов, которых на 1 ярд всё-таки набралось. Фундаментально ничего страшного за выходные не произошло.

24H Rekt
$948.61M

In the past 24 hours, 254,308 traders were liquidated, the total liquidations comes in at $948.61 million
The largest single liquidation order happened on Bybit - BTCUSD value $4.00M
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:23

  bamper написав:переводи з криптовалютних бірж на картки забороненна через свіфт\сепа (постанова НБУ № 18 від 20 квітня 2022 року, відповідно до якої банк зупиняє (повертає) вхідні та вихідні перекази в іноземній валюті у разі, якщо є підозра, що вони пов’язані із забороненою в Україні діяльністю)

И как сейчас крипто миллиардеры могут перевести свои биткоины в ненавистные фиатные деньги? Совсем никак?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:08

  UA написав:И как сейчас крипто миллиардеры могут перевести свои биткоины в ненавистные фиатные деньги? Совсем никак?

Если вы крипто миллионер могу помочь за % )
Если нет, то просто скажу - есть способы.
alex_dvornichenko
 
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фірма мікростратегія (володіє біля 100 тисяч бітків) вірить в ціну мільйон за монету

https://news.finance.ua/ua/bitcoin-zros ... ykl-seylor
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:28

  greenozon написав:фірма мікростратегія (володіє біля 100 тисяч бітків) вірить в ціну мільйон за монету

https://news.finance.ua/ua/bitcoin-zros ... ykl-seylor

Это публично, а втихую верит, что продаст хотя бы за 70к. )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кто там не верил в биток по 20к?
Олежан
 
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