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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 19:26
Олежан написав:
кто там не верил в биток по 20к?
У меня ордер на 18К уже месяца 4 стоит
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