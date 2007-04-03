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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3062306330643065
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:26

  Олежан написав:кто там не верил в биток по 20к?

У меня ордер на 18К уже месяца 4 стоит
airmax78
 
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  #<1 ... 3062306330643065
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