RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3062306330643065
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:26

  Олежан написав:кто там не верил в биток по 20к?

У меня ордер на 18К уже месяца 4 стоит
airmax78
 
Повідомлень: 40581
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5009 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:23

  airmax78 написав:
  Олежан написав:кто там не верил в биток по 20к?

У меня ордер на 18К уже месяца 4 стоит

зачем ты отвечаешь
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 13 чер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 30.11.17
Подякував: 162 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:26

попрорбую пояснить , в чём ошибка многих.Вот сейчас многие будут пытаться не прохлопать ДНО, оно где то рядом, близко...и потом туземун.Да х.р в одно место.Проблема в том. что это только начало падения и вообще кризиса.Дно будет скорее в сл году только, и до него ещё ползти и ползти.Борьба конечно будет на 20, т к хай теперь станет поддержкой.Но судя по скорости падения, он не остановит.Повторяю - цикл завершился, теперь всё по новой.И сначала очччень вниз.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 30.11.17
Подякував: 162 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

получается если кризис усугубится, то компании-производителя майнеров банально обанкротятся? есть сведения относительно себестоимости производства асиков и какая цена биткоина критическая для их производителей?
полагаю осенью будет падение и акций нвидиа раз эфир переходит на пос
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 496
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:10

  wtf написав:получается если кризис усугубится, то компании-производителя майнеров банально обанкротятся? есть сведения относительно себестоимости производства асиков и какая цена биткоина критическая для их производителей?
полагаю осенью будет падение и акций нвидиа раз эфир переходит на пос


У майнеров есть разные тактики.При падении им не обязательно всё продавать, они копят до лучших времён.Но это могут позволить не только лишь все.Некоторые конечно слягут.Эфир на пос, ПОВ вообще могут в ряде стран запретить...я и об этом с полгода как тут размышлял.
Да и вообще - зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате. особенно...Просто посмотрите все со стороны на происходящее в мире...и сделайте выводы.Не просматривается ни одного варианта для роста крипты.Ну ни одного, вообще сложно представить кто будет валить суммы в крипту, когда не хватает насущного.Весь рост происходил, когда работали программы накачки деньгами, часть из них уходила в крипту.Сейчас процесс обратный, всё предельно понятно.Главное понять, что процесс только начался.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 30.11.17
Подякував: 162 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:они копят до лучших времён

ну старые копят
а где производителям майнинг девайсов искать новых клиентов? полагаю по аналогии с айфоном старый асик условно раз в год заменялся новым более мощным, а старый продают казахам
никто же не станет вкладывать 20к сейчас и оплачивать ээ непонятно сколько надеясь что когда нибудь биткоин будет стоить миллион
ведь
  Кучинелли написав:процесс только начался
и не роста а падения
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 496
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34

  wtf написав:
  Кучинелли написав:процесс только начался
и не роста а падения
Вы это канчайте набрасывать, я уже закупился... Ну чуток оставил под "а вдруХ". Дальше буду граться с Дедом с диапазоне 20..25, а може и прыгнет на 30. А шиткоины хай полежат... хотя Луна може опять пульнет на 13 шоли :mrgreen:
Зображення
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 05.05.21
Подякував: 144 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:45

  Zebra написав:скупайтесь глупцы

Ми це вже на 35 чули, там ще лонги були на історичному максимумі. Зачекаю до 7к. :P
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6770
З нами з: 04.06.09
Подякував: 863 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3062306330643065
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9589, 9590, 9591
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
95907 237679514
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 21:37
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22525737
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 74139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.