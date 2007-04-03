Додано: Пон 13 чер, 2022 21:10

wtf написав: получается если кризис усугубится, то компании-производителя майнеров банально обанкротятся? есть сведения относительно себестоимости производства асиков и какая цена биткоина критическая для их производителей?

полагаю осенью будет падение и акций нвидиа раз эфир переходит на пос получается если кризис усугубится, то компании-производителя майнеров банально обанкротятся? есть сведения относительно себестоимости производства асиков и какая цена биткоина критическая для их производителей?полагаю осенью будет падение и акций нвидиа раз эфир переходит на пос

У майнеров есть разные тактики.При падении им не обязательно всё продавать, они копят до лучших времён.Но это могут позволить не только лишь все.Некоторые конечно слягут.Эфир на пос, ПОВ вообще могут в ряде стран запретить...я и об этом с полгода как тут размышлял.Да и вообще - зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате. особенно...Просто посмотрите все со стороны на происходящее в мире...и сделайте выводы.Не просматривается ни одного варианта для роста крипты.Ну ни одного, вообще сложно представить кто будет валить суммы в крипту, когда не хватает насущного.Весь рост происходил, когда работали программы накачки деньгами, часть из них уходила в крипту.Сейчас процесс обратный, всё предельно понятно.Главное понять, что процесс только начался.