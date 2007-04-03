У меня ордер на 18К уже месяца 4 стоит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 19:26
Додано: Пон 13 чер, 2022 20:23
зачем ты отвечаешь
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 13 чер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 чер, 2022 20:26
попрорбую пояснить , в чём ошибка многих.Вот сейчас многие будут пытаться не прохлопать ДНО, оно где то рядом, близко...и потом туземун.Да х.р в одно место.Проблема в том. что это только начало падения и вообще кризиса.Дно будет скорее в сл году только, и до него ещё ползти и ползти.Борьба конечно будет на 20, т к хай теперь станет поддержкой.Но судя по скорости падения, он не остановит.Повторяю - цикл завершился, теперь всё по новой.И сначала очччень вниз.
Додано: Пон 13 чер, 2022 20:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
получается если кризис усугубится, то компании-производителя майнеров банально обанкротятся? есть сведения относительно себестоимости производства асиков и какая цена биткоина критическая для их производителей?
полагаю осенью будет падение и акций нвидиа раз эфир переходит на пос
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:10
У майнеров есть разные тактики.При падении им не обязательно всё продавать, они копят до лучших времён.Но это могут позволить не только лишь все.Некоторые конечно слягут.Эфир на пос, ПОВ вообще могут в ряде стран запретить...я и об этом с полгода как тут размышлял.
Да и вообще - зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате. особенно...Просто посмотрите все со стороны на происходящее в мире...и сделайте выводы.Не просматривается ни одного варианта для роста крипты.Ну ни одного, вообще сложно представить кто будет валить суммы в крипту, когда не хватает насущного.Весь рост происходил, когда работали программы накачки деньгами, часть из них уходила в крипту.Сейчас процесс обратный, всё предельно понятно.Главное понять, что процесс только начался.
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ну старые копят
а где производителям майнинг девайсов искать новых клиентов? полагаю по аналогии с айфоном старый асик условно раз в год заменялся новым более мощным, а старый продают казахам
никто же не станет вкладывать 20к сейчас и оплачивать ээ непонятно сколько надеясь что когда нибудь биткоин будет стоить миллион
ведь
и не роста а падения
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:45
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:57
Теперь я с тобой согласен.Многие натягивают фибы, считают разы...И в результате часто делают ошибку.Она в том, что покупают, когда кажется. что вот уже так дёшево, почти задаром.А крипта это такой инструмент, который как вверх ходит в десятки-сотни раз, так и вниз.При потере интереса к крипте, при законодательных наездах и др чёрных лебедях, могут загнать сильно вниз, что даже сложно представить.Ну биток думаю действительно в диапазоне 1-10 тыщ остановится.А вот альта , особенно сделавшая сотни иксов, сделает их же в другую сторону.
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