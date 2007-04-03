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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3063306430653066>
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:26

  Олежан написав:кто там не верил в биток по 20к?

У меня ордер на 18К уже месяца 4 стоит
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:23

  airmax78 написав:
  Олежан написав:кто там не верил в биток по 20к?

У меня ордер на 18К уже месяца 4 стоит

зачем ты отвечаешь
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 13 чер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:26

попрорбую пояснить , в чём ошибка многих.Вот сейчас многие будут пытаться не прохлопать ДНО, оно где то рядом, близко...и потом туземун.Да х.р в одно место.Проблема в том. что это только начало падения и вообще кризиса.Дно будет скорее в сл году только, и до него ещё ползти и ползти.Борьба конечно будет на 20, т к хай теперь станет поддержкой.Но судя по скорости падения, он не остановит.Повторяю - цикл завершился, теперь всё по новой.И сначала очччень вниз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

получается если кризис усугубится, то компании-производителя майнеров банально обанкротятся? есть сведения относительно себестоимости производства асиков и какая цена биткоина критическая для их производителей?
полагаю осенью будет падение и акций нвидиа раз эфир переходит на пос
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:10

  wtf написав:получается если кризис усугубится, то компании-производителя майнеров банально обанкротятся? есть сведения относительно себестоимости производства асиков и какая цена биткоина критическая для их производителей?
полагаю осенью будет падение и акций нвидиа раз эфир переходит на пос


У майнеров есть разные тактики.При падении им не обязательно всё продавать, они копят до лучших времён.Но это могут позволить не только лишь все.Некоторые конечно слягут.Эфир на пос, ПОВ вообще могут в ряде стран запретить...я и об этом с полгода как тут размышлял.
Да и вообще - зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате. особенно...Просто посмотрите все со стороны на происходящее в мире...и сделайте выводы.Не просматривается ни одного варианта для роста крипты.Ну ни одного, вообще сложно представить кто будет валить суммы в крипту, когда не хватает насущного.Весь рост происходил, когда работали программы накачки деньгами, часть из них уходила в крипту.Сейчас процесс обратный, всё предельно понятно.Главное понять, что процесс только начался.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:они копят до лучших времён

ну старые копят
а где производителям майнинг девайсов искать новых клиентов? полагаю по аналогии с айфоном старый асик условно раз в год заменялся новым более мощным, а старый продают казахам
никто же не станет вкладывать 20к сейчас и оплачивать ээ непонятно сколько надеясь что когда нибудь биткоин будет стоить миллион
ведь
  Кучинелли написав:процесс только начался
и не роста а падения
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:34

  wtf написав:
  Кучинелли написав:процесс только начался
и не роста а падения
Вы это канчайте набрасывать, я уже закупился... Ну чуток оставил под "а вдруХ". Дальше буду граться с Дедом с диапазоне 20..25, а може и прыгнет на 30. А шиткоины хай полежат... хотя Луна може опять пульнет на 13 шоли :mrgreen:
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:45

  Zebra написав:скупайтесь глупцы

Ми це вже на 35 чули, там ще лонги були на історичному максимумі. Зачекаю до 7к. :P
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  wtf написав:и не роста а падения


Конечно же.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:57

  Mirax написав:
  Zebra написав:скупайтесь глупцы

Ми це вже на 35 чули, там ще лонги були на історичному максимумі. Зачекаю до 7к. :P

Теперь я с тобой согласен.Многие натягивают фибы, считают разы...И в результате часто делают ошибку.Она в том, что покупают, когда кажется. что вот уже так дёшево, почти задаром.А крипта это такой инструмент, который как вверх ходит в десятки-сотни раз, так и вниз.При потере интереса к крипте, при законодательных наездах и др чёрных лебедях, могут загнать сильно вниз, что даже сложно представить.Ну биток думаю действительно в диапазоне 1-10 тыщ остановится.А вот альта , особенно сделавшая сотни иксов, сделает их же в другую сторону.
Кучинелли
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