Речь про локальный отскок. Эфир в 3 раза сложился, с 3580 до 1165. Роста до 2000-2200 не видит только слепой. А потом только вниз.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 13 чер, 2022 22:42
Дед был ниже 10к два с лишним года назад, когда баксов в обороте было в два с лишним раза меньше и инфляция была адекватная. Если бы не крах терры, дед сейчас вряд ли 30к вниз пробил бы. Да и сливать было бы некому, если все крупные игроки выше 30к заходили, реально после Теслы около 40к. Интервал от 20к до 30к за две недели пролетели в декабре 2020, не было там зоны накопления.
Да и где же те альты с 100 иксами? Эос сегодня 90 центов был, абсолютный лой за все 4 года его существования, а это лишь 15 иксов вниз от прошлогоднего хая. Торги в его парах совсем вялые, одни боты стенки двигают. Многие другие альты из топовых тоже в полукоматозе.
Происходящее сегодня могу объяснить либо массовой паникой и капитуляцией, либо чьей-то крупной манипуляцией.
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