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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3063306430653066
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Mirax написав:
  Zebra написав:скупайтесь глупцы

Ми це вже на 35 чули, там ще лонги були на історичному максимумі. Зачекаю до 7к. :P


Речь про локальный отскок. Эфир в 3 раза сложился, с 3580 до 1165. Роста до 2000-2200 не видит только слепой. А потом только вниз.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:42

  Кучинелли написав:Ну биток думаю действительно в диапазоне 1-10 тыщ остановится.А вот альта , особенно сделавшая сотни иксов, сделает их же в другую сторону.

Дед был ниже 10к два с лишним года назад, когда баксов в обороте было в два с лишним раза меньше и инфляция была адекватная. Если бы не крах терры, дед сейчас вряд ли 30к вниз пробил бы. Да и сливать было бы некому, если все крупные игроки выше 30к заходили, реально после Теслы около 40к. Интервал от 20к до 30к за две недели пролетели в декабре 2020, не было там зоны накопления.

Да и где же те альты с 100 иксами? Эос сегодня 90 центов был, абсолютный лой за все 4 года его существования, а это лишь 15 иксов вниз от прошлогоднего хая. Торги в его парах совсем вялые, одни боты стенки двигают. Многие другие альты из топовых тоже в полукоматозе.

Происходящее сегодня могу объяснить либо массовой паникой и капитуляцией, либо чьей-то крупной манипуляцией.
phantom_systems
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  #<1 ... 3063306430653066
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